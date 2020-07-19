Serdar Aziz yeniden formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında formasına kavuştu.
Tecrübeli savunmacı, Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüş ve PFDK'den müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza daha almıştı.
Serdar, 2 maçlık aranın ardından Beşiktaş maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.
- Yedeklerde altyapıdan 4 isim
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi.
Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu.
Tecrübeli savunmacı, Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüş ve PFDK'den müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza daha almıştı.
Serdar, 2 maçlık aranın ardından Beşiktaş maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.
- Yedeklerde altyapıdan 4 isim
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi.
Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu.