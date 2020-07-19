Serdar Aziz yeniden formasına kavuştu

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 2 maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Haber; AA
Serdar Aziz yeniden formasına kavuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 21:23
Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında formasına kavuştu.

Tecrübeli savunmacı, Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüş ve PFDK'den müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza daha almıştı.

Serdar, 2 maçlık aranın ardından Beşiktaş maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.

- Yedeklerde altyapıdan 4 isim

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için