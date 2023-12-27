Serdar Aziz ve Fred'le daha güçlü Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'deki derbiye oranla Süper Kupa'da Galatasaray karşısında farklı bir Fenerbahçe olacak. Ligdeki derbiye cezalı Fred ve gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'de yoksun çıkan Sarı-Lacivertliler, Süper Kupa'ya iki yıldızının dönmesinin moraliyle hazırlanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz ve Fred'le daha güçlü Fenerbahçe
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27 Aralık 2023 13:07
Süper Lig'de pazar günü oynanan ve 0-0 biten Galatasaray derbisine cezalı olan Fred ve gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'de yoksun çıkan Fenerbahçe, Süper Kupa'ya iki yıldızının dönmesinin moraliyle hazırlanıyor.

Fred ve Serdar'ın dönüşüyle Riyad'da sahaya çıkacak F.Bahçe'nin lig derbisindeki görüntüsünden daha güçlü olması sarı lacivert ekibe kupa öncesi moral olarak da iyi geldi.

KİLİT İSİM: FRED

3 maçlık cezasını Süper Lig de tamamlayacak olan Fred, İsmail Kartal'ın oyun sisteminin kilit ismi.

Fred'in sakatlık ve kart cezası nedeniyle oynayamadığı 6 maçtan 5 puan çıkarabilen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın Riyad'da forma giyecek olmasıyla pazar gününe oranla daha sahada daha güvenli yer alacak.

SERDAR AZİZ GÖREVE

Pazar günkü maç öncesi hastalığı nedeniyle üç taktik antrenmanında yer alamayan Serdar Aziz de Riyad'da sahada olacak. 

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