Galatasaray'da Serdar Aziz'in kulüpten 1.8 milyon euro alacağının ortaya çıkmasının ardından, yine gözden çıkarılan bir başka isim olan Eren Derdiyok'un da içeride 1.5 milyon eurosunun bulunduğu belirlendi.
Cim-Bom'da yerli futbolculara uzun sürelerdir ödeme yapılmadığı, Selçuk İnan'ın da 2 milyon euro alacağının bulunduğu ifade edildi.
Bu gecikmelere karşın Başkan Mustafa Cengiz, katıldığı divan toplantısında futbolcu maaşlarını ödediklerini söyleyerek, "Öyle senet falan da değil, nakit sıfırladık" demişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Cim-Bom'da yerli futbolculara uzun sürelerdir ödeme yapılmadığı, Selçuk İnan'ın da 2 milyon euro alacağının bulunduğu ifade edildi.
Bu gecikmelere karşın Başkan Mustafa Cengiz, katıldığı divan toplantısında futbolcu maaşlarını ödediklerini söyleyerek, "Öyle senet falan da değil, nakit sıfırladık" demişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın