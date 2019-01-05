Galatasaray'da Serdar Aziz'in kulüpten 1.8 milyon euro alacağının ortaya çıkmasının ardından, yine gözden çıkarılan bir başka isim olan Eren Derdiyok'un da içeride 1.5 milyon eurosunun bulunduğu belirlendi.Cim-Bom'da yerli futbolculara uzun sürelerdir ödeme yapılmadığı, Selçuk İnan'ın da 2 milyon euro alacağının bulunduğu ifade edildi.Bu gecikmelere karşın Başkan Mustafa Cengiz, katıldığı divan toplantısında futbolcu maaşlarını ödediklerini söyleyerek, "Öyle senet falan da değil, nakit sıfırladık" demişti.