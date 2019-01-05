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Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için "Alacaklı" detayı

Galatasaray'da gönderilecek Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un alacakları ortaya çıktı

Kaynak: Milliyet
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için 'Alacaklı' detayı
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05 Ocak 2019 10:00
Galatasaray'da Serdar Aziz'in kulüpten 1.8 milyon euro alacağının ortaya çıkmasının ardından, yine gözden çıkarılan bir başka isim olan Eren Derdiyok'un da içeride 1.5 milyon eurosunun bulunduğu belirlendi.

Cim-Bom'da yerli futbolculara uzun sürelerdir ödeme yapılmadığı, Selçuk İnan'ın da 2 milyon euro alacağının bulunduğu ifade edildi.

Bu gecikmelere karşın Başkan Mustafa Cengiz, katıldığı divan toplantısında futbolcu maaşlarını ödediklerini söyleyerek, "Öyle senet falan da değil, nakit sıfırladık" demişti.



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