Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden olan ve Avusturya kampından gönderilen Serdar Aziz'in Kasımpaşa'yla görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Tecrübeli stoperin İstanbul'dan ayrılmak istememesinden dolayı lacivert-beyazlılarla masaya oturduğu ve Anadolu'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Tecrübeli stoperin İstanbul'dan ayrılmak istememesinden dolayı lacivert-beyazlılarla masaya oturduğu ve Anadolu'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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