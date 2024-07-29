Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor

Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile görüşüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor
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29 Temmuz 2024 11:16
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden olan ve Avusturya kampından gönderilen Serdar Aziz'in Kasımpaşa'yla görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Tecrübeli stoperin İstanbul'dan ayrılmak istememesinden dolayı lacivert-beyazlılarla masaya oturduğu ve Anadolu'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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