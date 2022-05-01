Serdar Aziz'in yerine Kim Min-Jae

Serdar Aziz'in derbi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi üzmüştü. Ancak cezasını tamamlayan Kim Min Jae'nin dönecek olması nedeniyle bu mevkide sıkıntı yaşanmayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'in yerine Kim Min-Jae
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01 Mayıs 2022 14:45
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in derbi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi üzmüştü.

Cezasını tamamlayan Kim Min Jae'nin dönecek olması nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mevkide sıkıntı yaşamayacak.

Güney Koreli stopere, Beşiktaş karşısında yine Tisserand'ın eşlik etmesi bekleniyor. 

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