Serdar Aziz'in yerine Kim Min-Jae

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in derbi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi üzmüştü.
Cezasını tamamlayan Kim Min Jae'nin dönecek olması nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mevkide sıkıntı yaşamayacak.
Güney Koreli stopere, Beşiktaş karşısında yine Tisserand'ın eşlik etmesi bekleniyor.
Cezasını tamamlayan Kim Min Jae'nin dönecek olması nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mevkide sıkıntı yaşamayacak.
Güney Koreli stopere, Beşiktaş karşısında yine Tisserand'ın eşlik etmesi bekleniyor.