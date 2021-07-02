Serdar Aziz'in transferine eş engeli

Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaşan Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i de kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'in transferine eş engeli
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02 Temmuz 2021 12:28
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, transferin en dikkat çeken ekiplerinden biri konumunda...

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray 'dan ayrılan Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, Fenerbahçe 'den Serdar Aziz'i de kadrosuna katmak istedi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'e talip olsa da transfer Serdar'ın eşine takıldı.

Serdar Aziz'in eşinin Adana'ya gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.


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