Serdar Aziz'in son durumu korkuttu

A Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçta yüzüne darbe alan Serdar Aziz'in son durumu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Aziz'in son durumu korkuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2021 00:00
A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz'in son görüntüsü ortaya çıktı.

Maçta gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu görüldü.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz'i hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çalışmalarına başladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.