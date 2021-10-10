Serdar Aziz'in son durumu korkuttu

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz'in son görüntüsü ortaya çıktı.
Maçta gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu görüldü.
Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz'i hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çalışmalarına başladı.
Maçta gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu görüldü.
Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz'i hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çalışmalarına başladı.