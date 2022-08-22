Serdar Aziz'in sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'de 20 Temmuz'da sakatlanan Serdar Aziz'in, ligde 7. haftadaki Alanyaspor maçında görev alabileceği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'in sahalara dönüş tarihi
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22 Ağustos 2022 11:27
Dinamo Kiev'le 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtılma olan Serdar Aziz'in, Fenerbahçe'nin bay geçeceği 6. haftanın ardından forma giyebilecek düzeye geleceği belirtildi. 

Salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin, bu hafta içerisinde saha koşularına başlaması bekleniyor.

JESUS DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

"Tedavi sürecim çok iyi gidiyor, fizik olarak hazır olduğumda forma savaşında ben de olacağım" diyen Serdar Aziz'in tedavi sürecini teknik direktör Jorge Jesus da yakından takip ediyor.

31 yaşındaki oyuncu tam olarak iyileştiğinde Portekizli hocanın sağ stoperde ona görev vermesi bekleniyor.



 

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