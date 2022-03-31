Serdar Aziz'in durumu netlik kazandı!

Milli takım kampında sakatlanan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'in durumunun iyi olduğu ve Kayserispor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'in durumu netlik kazandı!
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31 Mart 2022 11:25
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, milli takım kampında sakatlanmış ve İtalya maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda tecrübeli futbolcuda önemli bir durumun olmadığı ve Kayserispor maçında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Tecrübeli savunmacı, Milli Takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Fenerbahçe 'ye dönen Serdar Aziz, kulübün sağlık heyeti tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Yapılan muayenede, deneyimli futbolcunun önemli bir sorunu olmadığı, cumartesi günkü Kayserispor karşılaşmasında sahadaki yerini alabileceği belirlendi. Serdar Aziz, son haftalarda yakaladığı formla İsmail Kartal'ın ilk 11'deki değişilmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

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