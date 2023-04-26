Serdar Aziz ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin stoper ikilisi değişiyor. Demir Grup Sivasspor maçında, son haftaların formsuz ismi Samet Akaydin'in yerine Serdar Aziz'in forma giymesi bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz ilk 11'e dönüyor
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26 Nisan 2023 14:48
Bireysel hatalarıyla gündeme gelen Samet Akaydin'in kulübeye çekilme ihtimali doğdu. Bu durumda deneyimli stoper Serdar Aziz ilk 11'e dönecek.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ligin ilk yarısında Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk günden bu yana düzenli olarak forma şansı buldu.

29 yaşındaki stoper, çıktığı 17 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de başladı.

Sezon genelinde ikili mücadele kazanma başarısı yüzde 62,9 olan Samet'in, hava topu kazanma oranı ise 67,5'e ulaştı.

Serdar Aziz ise bu sezon 20 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi; bunların 16'sına ilk 11'de başladı.

Milli futbolcu, mevkidaşı Samet Akaydın'a benzer bir istatistikle yüzde 63 ikili mücadele oranına ulaşırken, 67,6 hava topu kazanma başarısı gösterdi.

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