Serdar Aziz ile devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Tisserand sakatlıktan dönmesine karşın Serdar - Szalai ikilisini bozmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz ile devam
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18 Şubat 2021 08:28
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan isimler takıma dönmeye başladı. Bunların başında da Marcel Tisserand geliyor.

Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcunun yokluğunda Serdar - Szalai ikilisi başarı ile görev yaptı. Kalan haftalarda kadro istikrarını korumak isteyen teknik heyetin yoluna bu ikili ile devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanı Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci bireysel çalışmalarla tamamladı. 

 

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