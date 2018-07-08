Galatasaray'ın başarılı stoperiiçin İtalyan devi teklif yaptı.Devre arasında Maicon için rakam isteyen ama Galatasaray'ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, yeni bir teklifle geldi. İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi.İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.