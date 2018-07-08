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Serdar Aziz için transfer teklifi

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'e yurt dışından teklif olduğu iddia edildi. İşte Serdar Aziz ile ilgili o haber...

Kaynak: Takvim
Serdar Aziz için transfer teklifi
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08 Temmuz 2018 09:37
Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz için İtalyan devi teklif yaptı.

Devre arasında Maicon için rakam isteyen ama Galatasaray'ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, yeni bir teklifle geldi. İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi.

İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

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