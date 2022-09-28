Serdar Aziz hazır, Arda Güler belirsiz!

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz'in Beşiktaş derbisinde kadroda yer alması beklenirken, Ümit Milli Takım'da rahatsızlanan Arda Güler'in durumu belirsizliğini koruyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz hazır, Arda Güler belirsiz!
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28 Eylül 2022 12:19
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz'in Beşiktaş derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serdar Aziz gücüne kavuştu

Sezon başında kasık bölgesinden bir sakatlık yaşayan ve uzun süredir formaya hasret kalan Serdar Aziz için milli ara fizik kondisyon seviyesini takım seviyesine çıkarması için bir fırsat oldu. Serdar Aziz de milli arada eksiklerini kapatarak, yüzde yüz hazır hale gelecek.

Arda'nın durumu belirsiz

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yaşadığı enfeksiyon nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam ediliyor. Arda'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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