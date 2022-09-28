Serdar Aziz hazır, Arda Güler belirsiz!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz'in Beşiktaş derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.



Serdar Aziz gücüne kavuştu



Sezon başında kasık bölgesinden bir sakatlık yaşayan ve uzun süredir formaya hasret kalan Serdar Aziz için milli ara fizik kondisyon seviyesini takım seviyesine çıkarması için bir fırsat oldu. Serdar Aziz de milli arada eksiklerini kapatarak, yüzde yüz hazır hale gelecek.



Arda'nın durumu belirsiz



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yaşadığı enfeksiyon nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam ediliyor. Arda'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.





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