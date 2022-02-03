Serdar Aziz, Galatasaray'a transfer olacak mı?

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Sarı kırmızılıların gündemine gelen Serdar Aziz ile ilgili menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulundu.



Haluk Canatar A Spor'a yaptığı açıklamada, "Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.





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