2.3 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH

Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

4 GÜN ÖNCE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.Sarı-kırmızılılarla sancılı bir süreç karşılığında yollarını ayıran milli oyuncu, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 2,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.Galatasaray ayrılığı borsaya da bildirdi. Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini 2,3 milyon euro karşılığında feshettiğini açıkladı. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Serdar Aziz'i 4 gün önce sağlık kontrollerinden de geçirdi. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray ile görüşen Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların alacaklarının üstüne 400 bin euro da bonservis bedeli talep etmesinin üzerine beklemeye geçmeye karar vermişti.