  •  
    Anlaşma sağlanamadı ve transfer İPTAL oldu
  •  
    Beşiktaş'tan N'JIE transferi için açıklama
  •  
    Güneş'in Diagne sözleri Galatasaray'ı ÇILDIRTTI
  •  
    "Galatasaray 4,5 yıllık anlaşmayı sağladı ve..."
  •  
    Fenerbahçe'de Slimani şoku; Ayrılmayacağım

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Serdar Aziz, 4 gün önce sağlık kontrollerinden de geçtiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına geçiş yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz Fenerbahçe'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 20:55
Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılarla sancılı bir süreç karşılığında yollarını ayıran milli oyuncu, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 2,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

2.3 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH

Galatasaray ayrılığı borsaya da bildirdi. Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini 2,3 milyon euro karşılığında feshettiğini açıkladı. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

4 GÜN ÖNCE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Serdar Aziz'i 4 gün önce sağlık kontrollerinden de geçirdi. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray ile görüşen Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların alacaklarının üstüne 400 bin euro da bonservis bedeli talep etmesinin üzerine beklemeye geçmeye karar vermişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için