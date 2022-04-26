Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren Serdar Aziz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.



Fenerbahçe, geçen ay genç yıldızlarıyla sözleşme uzatmıştı. Ali Koç, kontratı bitecek olan Berke Özer ile yolları ayıracaklarını açıklamıştı. Mukavelesi sona erecek isimlerden biri de Serdar Aziz. Tecrübeli savunmacı çok iyi bir sezon geçiriyor.



Yeniden Milli Takım'a davet edilen Serdar, yönetimle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Başarılı stoper, işi resmiyete dökmek için kendisine yapılacak çağrıyı bekliyor. Serdar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



