Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında taraftarlarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, 4 büyük takım arasında ara transferin en sessiz ekibi konumunda...



Sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları sürerken sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Aziz'le ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinin, tecrübeli savunmacı için devreye girdiği öne sürülmüştü.



MENAJERİ YALANLADI



Serdar Aziz'in menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncunun eski takımı Galatasaray'la görüştüğü yönünde iddiaları, "Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" sözleriyle yalanlamıştı.



YENİ İDDİA İTALYA'DAN



Öte yandan milli stoper hakkında İtalya'dan yeni bir haber geldi. Transfer duyurularıyla tanınan İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Aziz'e 2024 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat önerdiğini yazdı.



Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Serdar Aziz, 2016 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. 2019'un ocak ayında Fenerbahçe'ye giden 31 yaşındaki deneyimli isim, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 80 karşılaşmada 8 gol atarken 2 de asist yaptı.



Serdar Aziz, 18 kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.



















