Serdar Aziz'e talipler çıktı

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Serdar Aziz'e, Süper Lig ekipleri talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Aziz'e talipler çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2024 11:42
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme talipler çıktı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperlerinden Serdar Aziz'in, Süper Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve Fenerbahçe'deki durumuna göre oyuncu için teklifler gelebileceği öğrenildi.

33 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery