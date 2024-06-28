Serdar Aziz'e talipler çıktı

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme talipler çıktı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperlerinden Serdar Aziz'in, Süper Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve Fenerbahçe'deki durumuna göre oyuncu için teklifler gelebileceği öğrenildi.
33 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperlerinden Serdar Aziz'in, Süper Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve Fenerbahçe'deki durumuna göre oyuncu için teklifler gelebileceği öğrenildi.
33 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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