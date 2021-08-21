Serdar Aziz'e Fransa'dan talip çıktı

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a imza attıran Rennes, şimdi de Serdar Aziz'i gözüne kestirdi. Fransız ekibinin kısa sürede bu transfer için girişimlere başlaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'e Fransa'dan talip çıktı
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21 Ağustos 2021 11:24
Ozan Tufan'ı Watford'a kiralayan Fenerbahçe 'de bir futbolcu daha yuvadan uçabilir. Kayserispor'un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı renklerine bağlayan Rennes, şimdi de Serdar için girişimlere başladı.

30 yaşındaki stoper, rekabette Attila Szalai, Marcel Tisserand ve Filip Novak'ın arkasında kalmıştı. Son olarak Min-jae Kim de transfer edilince Serdar'ın ilk 11 şansı iyice azaldı. FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu nedenle Serdar'a iyi bir teklif gelirse, ayrılık ihtimali gerçek olabilir.

Rennes'ın kısa sürede Sarı-Lacivertliler'e resmi teklif yaparak girişimlere başlaması bekleniyor. Serdar Aziz, 2019'un ocak ayında Galatasaray 'dan transfer olmuştu.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, kısa bir süre önce transfer haberleri üzerine "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" açıklamasını yapmıştı.

 

 


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