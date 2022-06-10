Serdar Aziz'den Sergio Ramos paylaşımı

Fenerbahçeli Serdar Aziz, kişisel sosyal medya hesabından PSG'nin yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la fotoğrafını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Serdar Aziz'den Sergio Ramos paylaşımı
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10 Haziran 2022 23:23
Fenerbahçeli Serdar Aziz, sosyal medya hesabından Sergio Ramos'la fotoğrafını paylaştı.

Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Serdar Aziz Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 3+1 yıllığına uzatmıştı.

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