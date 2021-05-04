Serdar Aziz ayrılık dedikodularına cevap verdi

BELÖZOĞLU: "AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ"

Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili maç öncesinde konuşan Emre Belözoğlu, "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi, risk etmek istemedik, bizim için önemli bir oyuncu. Herkes elinden geleni yapacaktır, 24-25 önemli oyuncum olduğunu söyledim, herkese şans gelecekti, bugün de o günlerden biri. Marcel de milli takımının kaptanı, önemli bir mücadele vereceğine inanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sürpriz şekilde Erzurumspor maçı kadrosunda yer almayıp Instagram'dan tüm paylaşımlarını silmesinin perde arkası ortaya açıktı.Serdar Aziz'in kadroda yer almayıp Instagram paylaşımlarını silmesi sarı lacivertli kulüple arasında olumsuz gelişmeler yaşandığı şeklinde yorumlandı ancak gerçeği 30 yaşındaki savunmacı kendisi açıkladı. Karşılaşma oynandığı sırada Instagram hesabında Fenerbahçeli paylaşımları da dahil hiç bir paylaşımı olmadığı görülen Serdar Aziz, konuyla ilgili açıklama yayınladı.Aziz açıklamasında "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagramım 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı. Serdar Aziz daha sonra Instagram hesabındaki paylaşımları yeniden yükledi.