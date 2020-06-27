Serdar Aziz: 'Artık iyi ya da kötü oyun olarak bakmıyoruz'

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.



Sezonun Fenerbahçe için iyi geçmediğini vurgulayan Serdar Aziz, "Bu sezon bizim için iyi geçmiyor. Kendi açımızdan iyi ya da kötü oyun olarak bakmıyoruz. Sadece 3 puana odaklıyız. Bu duruma biz getirdik, iyi ya da kötü diye bakmamak gerekiyor. Sadece 3 puan gerekiyor" dedi.



Yaşadığı sakatlık süreci hakkında da konuşan Serdar Aziz, "Şu anda gayet iyiyim. Pandemiden sonra ufak tefek eksiklerimiz oldu. Ne kadar çalışsak da tekrar yerine getirmek zor. Ufak tefek sakatlıklar oluyor, inşallah bu sezonu kazasız belasız bitiririz" şeklinde konuştu.



