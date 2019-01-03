  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Serdar Aziz alacaklarını istiyor

13 aydır Galatasaray'dan para alamayan Serdar Aziz'in, yaklaşık 1,8 milyon euroluk alacağını tahsil etmeden ayrılmak istemiyor.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz alacaklarını istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 18:36
ÖZEL - "Sivasspor maçında oynamaktan kaçtı" iddiasıyla teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken ve satış listesine konulan Serdar Aziz'in, son 1,5 yılda mevcut kadro içinde en çok forma giyen futbolculardan biri olmasına karşılık, 13 aydır para alamadığı ortaya çıktı.

Kulüpten yaklaşık 1,8 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in, başka bir takımla anlaşsa dahi alacaklarını tahsil etmeden sözleşmesini feshetmeyeceği iddia edildi.

28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığıyla talepte bulunacağı ve hak etmiş olduğu ücreti almadan ayrılmayacağı belirtildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için