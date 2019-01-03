Serdar Aziz alacaklarını istiyor

maçında oynamaktan kaçtı" iddiasıyla teknik direktör'in tepkisini çeken ve satış listesine konulan'in, son 1,5 yılda mevcut kadro içinde en çok forma giyen futbolculardan biri olmasına karşılık, 13 aydır para alamadığı ortaya çıktı.Kulüpten yaklaşıkalacağı bulunan'in, başka bir takımla anlaşsa dahi alacaklarını tahsil etmeden sözleşmesini feshetmeyeceği iddia edildi.28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığıyla talepte bulunacağı ve hak etmiş olduğu ücreti almadan ayrılmayacağı belirtildi.