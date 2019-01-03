Serdar Aziz alacaklarını istiyor

ÖZEL - "Sivasspor maçında oynamaktan kaçtı" iddiasıyla teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken ve satış listesine konulan Serdar Aziz'in, son 1,5 yılda mevcut kadro içinde en çok forma giyen futbolculardan biri olmasına karşılık, 13 aydır para alamadığı ortaya çıktı.
Kulüpten yaklaşık 1,8 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in, başka bir takımla anlaşsa dahi alacaklarını tahsil etmeden sözleşmesini feshetmeyeceği iddia edildi.
28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığıyla talepte bulunacağı ve hak etmiş olduğu ücreti almadan ayrılmayacağı belirtildi.
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Kulüpten yaklaşık 1,8 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in, başka bir takımla anlaşsa dahi alacaklarını tahsil etmeden sözleşmesini feshetmeyeceği iddia edildi.
28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığıyla talepte bulunacağı ve hak etmiş olduğu ücreti almadan ayrılmayacağı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın