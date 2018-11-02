Serdar Aziz: ''3'ü 4'ü bulmalıydık...''

Galatasaray forması giyen Serdar Aziz, Süper Lig'de 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.Serdar Aziz, yaptığı açıklamada 2-0 iken 3 - 4'ü bulmaları gerektiğini ancak üzgün olduklarını dile getirdi.''Skoru koruma mı diyelim artık bilmiyorum biraz daha topu rakibe verdik. Ardından iki şanssız gol yedik. Biri penaltı, biri uzak noktaya gidiyor. 2-0'ken farka gideceğimiz maç 2-2 sona erdi. Böyle olmamalıydı. Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok.''