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Serdar Aziz: ''3'ü 4'ü bulmalıydık...''

Serdar Aziz, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sona eren derbinin ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz: ''3'ü 4'ü bulmalıydık...''
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02 Kasım 2018 23:18
Galatasaray forması giyen Serdar Aziz, Süper Lig'de 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz, yaptığı açıklamada 2-0 iken 3 - 4'ü bulmaları gerektiğini ancak üzgün olduklarını dile getirdi.

İşte Serdar Aziz'in maç sonundaki sözleri...

''Skoru koruma mı diyelim artık bilmiyorum biraz daha topu rakibe verdik. Ardından iki şanssız gol yedik. Biri penaltı, biri uzak noktaya gidiyor. 2-0'ken farka gideceğimiz maç 2-2 sona erdi. Böyle olmamalıydı. Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok.''

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