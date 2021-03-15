Serdar Aziz 3. kez kendi kalesine attı

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, takımının 1-0'lık üstünlüğü sağlamasının ardından Gençlerbirliği'nin skora beraberliği getiren golüne imzasını attı



39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim ortaladı ve rahat pozisyonda Serdar, kalecisi Altay'ın kontrol edebileceği topa müdahale etti ve topu kendi ağlarına yolladı. Bu sezon takımının kendi kalesine gol atan ilk ismi olan Serdar, kariyerinde ise bu talihsiz anı üçüncü kez yaşadı.



Daha önce deneyimli oyuncu, Galatasaray'da oynarken 6 Mayıs 2018'deki Akhisar ve Kanarya'da da 26 Ekim 2019'daki Konya karşılaşmalarında topu kendi kalesine yollamıştı.







