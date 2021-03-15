Serdar Aziz 3. kez kendi kalesine attı

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz kariyerinde üçüncü kez topu kendi ağlarına yolladı

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Serdar Aziz 3. kez kendi kalesine attı
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15 Mart 2021 09:28
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, takımının 1-0'lık üstünlüğü sağlamasının ardından Gençlerbirliği'nin skora beraberliği getiren golüne imzasını attı

39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim ortaladı ve rahat pozisyonda Serdar, kalecisi Altay'ın kontrol edebileceği topa müdahale etti ve topu kendi ağlarına yolladı. Bu sezon takımının kendi kalesine gol atan ilk ismi olan Serdar, kariyerinde ise bu talihsiz anı üçüncü kez yaşadı.

Daha önce deneyimli oyuncu, Galatasaray'da oynarken 6 Mayıs 2018'deki Akhisar ve Kanarya'da da 26 Ekim 2019'daki Konya karşılaşmalarında topu kendi kalesine yollamıştı.

 



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