Serdar Ali Çelikler'den TFF'ye Mesut Özil çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle gördüğü baskı sonrasında, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Bu gelişmeyle ilgili tepkiler sürerken, Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, TFF'ye çağrıda bulundu: "EURO 2024 tanıtım yüzümüz Mesut Özil olsun!" Öte yandan Çelikler, "UEFA, EURO 2024'ü kendi oyuncusuna ırkçılık yapan ülkeye mi verecek?" ve "Ceferin 'Say not to racism' diyebilecek mi?" sorularını yöneltti. İşte Serdar Ali Çelikler'in yazısı...Almanya, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası evsahipliği için rakibimiz. 4 Dünya Şampiyonu ve uluslararası organizasyonların en başarılı uygulayıcılarından biri, belki de birincisi. Ama UEFA'nın bir sloganı var "Say No To Racism" (Irkçılığa 'hayır' de) diye...Irkçılık karşıtlığı pek çok şeyden önemli. Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası Şampiyonu takımın 10 numarası. Zaman zaman Spielführer'i yani takım kaptanı. Şimdi o Özil, başarısız geçen bir turnuvanın ardından ırkçı saldırılara uğrayıp milli takımı bıraktı. Adalet Bakanı Katarina Barley'in "Alarm sinyalidir" cümlesi de yerli yerinde duruyor. Adam ırkçılık yüzünden milli takımı bıraktığını açıklıyor; vergi kaçırmaktan hapis yatmış Hoeness performans vurgusu yaparak "İyi oldu" diyebiliyor. Ben de UEFA'ya soruyorum.. Sayın Ceferin, "Say No To Racism" diyebilecek misiniz?TFF'ye de önerim 2024 tanıtım yüzlerimizden biri de kabul ederse Mesut Özil olsun...