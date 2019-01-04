  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Serdar Ali Çelikler'den Serdar Aziz iddiası!

HaberTürk köşe yazarı Serdar Ali Çelikler, ""Abdürrahim Albayrak; Terim-Serdar son görüşmesinden evvel 10 kadar muhabire "Serdar Aziz'i Affettik" bilgisini verdi. " iddiasını ortaya attı.

Kaynak: Haberturk
Serdar Ali Çelikler'den Serdar Aziz iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2019 11:31
HaberTürk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, köşe yazısında Serdar Aziz'in gönderilmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Çelikler, "Abdürrahim Albayrak; Terim-Serdar son görüşmesinden evvel 10 kadar muhabire "Serdar Aziz'i Affettik" bilgisini verdi. Sonra Terim-Serdar görüşmesi ertelendi." iddiasını ortaya attığı yazısından ilgili kısım şöyle:

"Öncelikle kesin bir bilgi. Abdürrahim Albayrak; Terim-Serdar son görüşmesinden evvel 10 kadar muhabire "Serdar Aziz'i Affettik" bilgisini verdi. Sonra Terim-Serdar görüşmesi ertelendi.

Ertesi gün Serdar Aziz "Çalışma kültürleri uyuşmadığı" gerekçesi ile yollandı. Tıpkı sezon başında Gomis'in gönderildiği gibi. Tıpkı Gomis'te olduğu gibi Serdar Aziz'in gönderilme kararı da bizzat ve sadece Fatih Terim'in isteği ve kararıyla alınmıştır. Şimdi, daha evvel Hagi ile, Riera'yı hastanelik eden Melo ile, Hasan Şaş gibi bir fedai ile "futbol ve çalışma kültürü uyuşan"; kendisine doğrudan 'gider' yapan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı sonradan "gönlüne almadan da olsa kadroya alabilen" Fatih Terim, son 1 yıldır en çok forma verdiği isimle çalışma prensiplerine uyuşmadığı için yolları ayırdığına inanmamızı istiyor..
O zaman soruyorum;

1- Serdar Aziz, bizim bilmediğimiz çok daha büyük kusurlar mı işledi yoksa bu kararın asıl sebebi Albayrak'ın bir gün önce muhabirlere "affettik" sızdırması yapması mı? Yani "daha ben görüşmeden nasıl affettiniz" egosu mu?

Ayrıca kulüp resmi kanalları dışında yapılan açıklamada Terim, "1 maçlık karar değil. İlgili idari ve sportif arkadaşlara 1.5 ay önce verdiğim liste var" diyor. O listede Serdar Aziz'in satışının istendiği bilgisi var mıdır?

2- Yıllık 3.350 milyon Euro net maaş alan ve 2.5 milyon Euro imza parası alan, dolayısıyla yıllık ücreti yaklaşık 3.750 milyon Euro'ya gelen 29 gol atmış Gomis'in para için gönderildiğine inanıyorsak, yıllık 4 milyon Euro net maaş ve 3.5 milyon Euro da imza parası isteyen Alan'ın kaç gol atmasını beklemeliyiz?

Ha bir de Gary Rodrigues'in 8 milyon Euro kasaya koyduğu bir ortamda Gomis'in 6 milyon Euro'ya satılması yanlış operasyonun kendi başına ispatı değil midir?"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için