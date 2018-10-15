Serdar Ali Çelikler'den Aykut Kocaman iddiası!

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında milli takım hakkında flaş bir iddiada bulundu.
İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları;
"Aykut Kocaman'ı, Uluslar Ligi'nin son maçından sonra milli takımın başında görürüz diye düşünüyorum. Taraftarlar yerli hoca istiyor.
"YERLİ HOCADAN EMİNİM"
Fatih Terim'in olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor. Şenol Güneş ise sezon sonunda olabilir. Sezon sonuna kalırsa ama Lucescu, elemelere başlamış olacak. Elemeler başlarken milli takımın başında yerli hoca olacağına eminim.
"AYKUT KOCAMAN DA İSTİYOR"
Aykut Kocaman da görevi istiyor. Yılmaz Vural da istiyor. Ersun hoca olmayacak belli. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'ten biri olacak. Başka kim olacak?
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İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları;
"Aykut Kocaman'ı, Uluslar Ligi'nin son maçından sonra milli takımın başında görürüz diye düşünüyorum. Taraftarlar yerli hoca istiyor.
"YERLİ HOCADAN EMİNİM"
Fatih Terim'in olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor. Şenol Güneş ise sezon sonunda olabilir. Sezon sonuna kalırsa ama Lucescu, elemelere başlamış olacak. Elemeler başlarken milli takımın başında yerli hoca olacağına eminim.
"AYKUT KOCAMAN DA İSTİYOR"
Aykut Kocaman da görevi istiyor. Yılmaz Vural da istiyor. Ersun hoca olmayacak belli. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'ten biri olacak. Başka kim olacak?
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın