Serdar Ali Çelikler'den Aykut Kocaman iddiası!

Ünlü yorumcu, CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında milli takım hakkında flaş bir iddiada bulundu."Aykut Kocaman'ı, Uluslar Ligi'nin son maçından sonra milli takımın başında görürüz diye düşünüyorum. Taraftarlar yerli hoca istiyor.Fatih Terim'in olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor. Şenol Güneş ise sezon sonunda olabilir. Sezon sonuna kalırsa ama Lucescu, elemelere başlamış olacak. Elemeler başlarken milli takımın başında yerli hoca olacağına eminim.Aykut Kocaman da görevi istiyor. Yılmaz Vural da istiyor. Ersun hoca olmayacak belli. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'ten biri olacak. Başka kim olacak?