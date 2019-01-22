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Serdal Adalı'dan Quaresma'ya; "Şampiyon olalım öyle gidersin"

Ricardo Quaresma ile özel olarak görüşen yönetici Serdal Adalı, "Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Sezon sonunu bekle" dedi

Kaynak: Sabah
Serdal Adalı'dan Quaresma'ya; 'Şampiyon olalım öyle gidersin'
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22 Ocak 2019 08:38
Beşiktaş'ta Quaresma'nın ayrılık talebi, yönetimde büyük ses getirdi.

Portekizli yıldız, "Ailevi problemlerim var. Eşimle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Bu nedenle ülkeme dönmek istiyorum. Porto beni almak istiyor, izin verin gideyim" dedi.

Q7 ile özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı ise, "Ailevi sıkıntılarını anlıyorum. Ama bu takımın sana ihtiyacı var. Sezon sonunu bekle, şampiyon olalım, öyle gidersin" diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı. Fakat şu anlık başarılı olamadı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.

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