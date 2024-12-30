Serdal Adalı, Ümraniye'yi ziyaret etti





Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'nde Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile buluştu.pic.twitter.com/afnzYJWNEh



— Sporx (@sporx) December 30, 2024

Kulüp personeli tarafından karşılanan Adalı, tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.Daha sonra Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile kameraların karşısına geçen Adalı, objektiflere poz verdi.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.