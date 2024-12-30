Serdal Adalı, Ümraniye'yi ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'nde Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile buluştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Serdal Adalı, Ümraniye'yi ziyaret etti
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30 Aralık 2024 19:34
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti.

Kulüp personeli tarafından karşılanan Adalı, tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile kameraların karşısına geçen Adalı, objektiflere poz verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe ve Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Adalı, takımımızın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

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