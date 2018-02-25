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Serdal Adalı Türkiye Jokey Kulübü yeni başkanı oldu

Türkiye Jokey Kulübü'nün 25.02.2018 tarihi itibariyle yapılan seçimde yeni başkanı Serdal Adalı seçildi.

Kaynak: TJK
Serdal Adalı Türkiye Jokey Kulübü yeni başkanı oldu
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25 Şubat 2018 17:09
Türkiye Jokey Kulübü'nün 25.02.2018 tarihi itibariyle yapılan seçimde yeni başkanı Serdal Adalı seçildi.

Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Asli Üyeliklerine ise; Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise sırasıyla şu isimlerden oluştu. Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.

2012 – 2015 yılları arasında da Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Serdal Adalı seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktı. Bundan sonra elbirliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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