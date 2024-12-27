Serdal Adalı: 'Talisca büyük ihtimalle F.Bahçe'ye gidecek'

Benden uçuk kaçık vaatler beklemeyin. Hüseyin Bey'in yaptığı gibi 'Mourinho'yu mu yoksa Talisca'yı mı istersiniz? Di Maria'yı getireyim?' gibi vaatlerim olmaz." ifadelerini kullandı.



Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu söyleyen Adalı, "Hüseyin Bey, 'Mourinho mu Talisca mı?' dedi. Mourinho, Fenerbahçe'ye gitti. Talisca da büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek." sözlerini sarf etti

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe 'ye gitmek üzere olduğunu söyledi.TRT Spor'da konuşan Adalı,