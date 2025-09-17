Serdal Adalı: 'Ole'yi o maçta göndermiştim aslında'

Beşiktaş, sezonun başında Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı.
Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Norveçli çalıştırıcıyla yollarını ayırma kararını UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçı olan Lozan karşılaşmasından sonra aldığını söyledi.
Solskjaer ile yolların ayrılması hakkında konuşan Adalı, "Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmakta 1 hafta geç kaldık. İlk Lozan maçından sonra bu kararı vermiştim. Geç kalınmış hadise 1 haftadır. Hazırlık maçlarından sonra hoca yollayıp tarihe geçmek doğru gelmedi bana. Çok zor zamanda geldi. Psikolojik olarak darmadağın olduğu dönemde takıma geldi. Bizi mutlu etti. Derbi kaybetmedi. Birinci Lozan maçında yaptığımız transferlerin çoğu da sahadaydı. O görüntüden sonra işin açığı, maç bittikten yarım saat sonra vedalaştık. Uzun sürmedi görüşmemiz." dedi.
