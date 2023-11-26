Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha açıkladı

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Başkan adayı Serdal Adalı listesindeki bir ismi yaptığı açıklamayla duyurdu.
Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Beşiktaş Camiası, Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz: Kariyerine başladığından beri çeşitli şirket ve sektörlerde başarılı işler çıkaran, finans, yatırım, strateji ve iş geliştirme alanlarında tecrübesi ile dikkat çeken, yönetici ve iş insanı Çağatay Abraş Yönetim Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak ve Beşiktaşımızı hak ettiği seviyeye çıkartacağımız bu yolculukta bizimle beraber olacaktır'' dedi.
METİN KEÇELİ VE HAKAN DALTABAN'I DUYURMUŞTU
Serdal Adalı daha önce de Metin Keçeli ve Hakan Daltaban'ın yönetiminde yer alacağını duyurmuştu.
Başkan adayı Serdal Adalı listesindeki bir ismi yaptığı açıklamayla duyurdu.
Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Beşiktaş Camiası, Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz: Kariyerine başladığından beri çeşitli şirket ve sektörlerde başarılı işler çıkaran, finans, yatırım, strateji ve iş geliştirme alanlarında tecrübesi ile dikkat çeken, yönetici ve iş insanı Çağatay Abraş Yönetim Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak ve Beşiktaşımızı hak ettiği seviyeye çıkartacağımız bu yolculukta bizimle beraber olacaktır'' dedi.
METİN KEÇELİ VE HAKAN DALTABAN'I DUYURMUŞTU
Serdal Adalı daha önce de Metin Keçeli ve Hakan Daltaban'ın yönetiminde yer alacağını duyurmuştu.