Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha açıkladı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçime sayılı günler kala başkan adayı Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha duyurdu.

, Fotoğraf; Twitter
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Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha açıkladı
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26 Kasım 2023 11:16
Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Başkan adayı Serdal Adalı listesindeki bir ismi yaptığı açıklamayla duyurdu.

Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Beşiktaş Camiası, Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz: Kariyerine başladığından beri çeşitli şirket ve sektörlerde başarılı işler çıkaran, finans, yatırım, strateji ve iş geliştirme alanlarında tecrübesi ile dikkat çeken, yönetici ve iş insanı Çağatay Abraş Yönetim Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak ve Beşiktaşımızı hak ettiği seviyeye çıkartacağımız bu yolculukta bizimle beraber olacaktır'' dedi.

METİN KEÇELİ VE HAKAN DALTABAN'I DUYURMUŞTU

Serdal Adalı daha önce de Metin Keçeli ve Hakan Daltaban'ın yönetiminde yer alacağını duyurmuştu. 



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