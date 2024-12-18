Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e ziyaret
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18 Aralık 2024 13:34
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Adalı, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.

YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı'ya başarı dileğinde bulundu.

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