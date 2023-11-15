Serdal Adalı'dan Rıza Çalımbay ile kritik görüşme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta başkanlığa seçilmesi halinde Rıza Çalımbay ile yola devam edeceğini açıklayan Serdal Adalı, yapılması planlanan transferler için tecrübeli teknik adamla şimdiden görüşecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan Rıza Çalımbay ile kritik görüşme
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15 Kasım 2023 11:27
Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini şekillendirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Adalı şimdiye kadar camianın önemli isimlerinden Metin Keçeli, Hakan Daltaban ve Melih Aydoğdu'yu listesine aldı. Fırat Fidan ve Doğan Küçükemre'nin de büyük olasılıkla Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda yer alacakları aktarıldı.

RIZA ÇALIMBAY'LA BİR ARAYA GELECEK

Serdal Adalı diğer yandan futbol takımına devre arasında yapılması planlanan transferler için çalışmalarını yürütüyor. Adalı takımdaki ihtiyaçların belirlenmesi ve bu doğrultuda izlenecek yol haritasının çizilmesi konusunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelecek.



TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASACAK

Serdal Adalı göreve seçilmesi halinde Çalımbay'la yola devam edeceğini duyurmuştu. Adalı'nın deneyimli teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer için düğmeye basacağı kaydedildi. 

 
 

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