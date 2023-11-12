Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili de konuştu.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısıyla siyah-beyazlı camiada yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.
"ÇALIMBAY İLE TRANSFER TOPLANTISI YAPACAĞIZ"
Adalı, Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ile ilgili de; "Yarın Rıza Çalımbay'la konuşup, transfer için, takviye için bir toplantı yapacağım. Bizim Ocak ayına kadar tüm transfer planlamasını yapmamız lazım. Ben 3 Aralık'ı beklemem. Seçilmişim gibi çalışacağım. Acilen bu takımı yukarı çıkartmamız lazım.." diye konuştu.
"YENİ BİR HOCA ARAMAYA GEREK YOK"
Gelecek planlarını anlatan Adalı, tecrübeli hoca için "Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Rıza Hoca bu takımı toparlar çok eminim. İnşallah biz de devre arasında eksiklerini tamamlayıp, ikinci devre yepyeni bir Beşiktaş kazandırmayı düşünüyoruz. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz. Önceliğimiz çok acele futbol takımını ayağa kaldırmak ve yukarılara taşımak, gelecek senenin planlarını yapmak. Gelecek sene şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak ve şampiyon olmak. En büyük projemiz bu." ifadelerini de kullandı.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısıyla siyah-beyazlı camiada yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.
"ÇALIMBAY İLE TRANSFER TOPLANTISI YAPACAĞIZ"
Adalı, Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ile ilgili de; "Yarın Rıza Çalımbay'la konuşup, transfer için, takviye için bir toplantı yapacağım. Bizim Ocak ayına kadar tüm transfer planlamasını yapmamız lazım. Ben 3 Aralık'ı beklemem. Seçilmişim gibi çalışacağım. Acilen bu takımı yukarı çıkartmamız lazım.." diye konuştu.
"YENİ BİR HOCA ARAMAYA GEREK YOK"
Gelecek planlarını anlatan Adalı, tecrübeli hoca için "Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Rıza Hoca bu takımı toparlar çok eminim. İnşallah biz de devre arasında eksiklerini tamamlayıp, ikinci devre yepyeni bir Beşiktaş kazandırmayı düşünüyoruz. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz. Önceliğimiz çok acele futbol takımını ayağa kaldırmak ve yukarılara taşımak, gelecek senenin planlarını yapmak. Gelecek sene şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak ve şampiyon olmak. En büyük projemiz bu." ifadelerini de kullandı.
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