Serdal Adalı'dan acil zirve!

Beşiktaş'ta 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlubiyet büyük krize yol açarken, yönetim sert yaptırımları gündeme aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'dan acil zirve!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2025 08:03
Son güncelleme 17 Mart 2025 08:07
Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak.

Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında.

PARA CEZALARI VE KADRO DIŞI KARARI

Takvim'de yer alan habere göre, siyah beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor. 

SORUNLU BÖLGELERE NEŞTER VURULACAK

Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlılarda, çok güçlü takım kurulması görüşü hakim. Bu yüzden Adalı da vakit kaybetmeden sorunlu bölgelere neşteri vurmak istiyor. Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak.

TARAFTAR İSYANDA 

Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başkana bu konuda tam destek verdiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Siyah- Beyazlı taraftarlar bu hezimet sonrası takımlarını sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery