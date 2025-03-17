Serdal Adalı'dan acil zirve!

Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında.
PARA CEZALARI VE KADRO DIŞI KARARI
Takvim'de yer alan habere göre, siyah beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor.
SORUNLU BÖLGELERE NEŞTER VURULACAK
Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlılarda, çok güçlü takım kurulması görüşü hakim. Bu yüzden Adalı da vakit kaybetmeden sorunlu bölgelere neşteri vurmak istiyor. Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak.
TARAFTAR İSYANDA
Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başkana bu konuda tam destek verdiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Siyah- Beyazlı taraftarlar bu hezimet sonrası takımlarını sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında.
PARA CEZALARI VE KADRO DIŞI KARARI
Takvim'de yer alan habere göre, siyah beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor.
SORUNLU BÖLGELERE NEŞTER VURULACAK
Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlılarda, çok güçlü takım kurulması görüşü hakim. Bu yüzden Adalı da vakit kaybetmeden sorunlu bölgelere neşteri vurmak istiyor. Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak.
TARAFTAR İSYANDA
Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başkana bu konuda tam destek verdiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Siyah- Beyazlı taraftarlar bu hezimet sonrası takımlarını sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.