Serdal Adalı, canlı yayına konuk olacak

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Az Önce Konuştum Programı'nda gündeme dair soruları yanıtlayacak.

, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı, canlı yayına konuk olacak
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04 Mart 2025 14:30
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olacak

Canlı yayın bugün saat 20.00'da Ekol TV de yayınlanacak.

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Candaş Tolga Işık'ın haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de Az Önce Konuştum Programı'na konuk olacaktı.

Programda Beşiktaş gündemine dair soruları yanıtlaması bekleniyordu.

Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Adalı'nın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle hastanede olduğu belirtti.

Programın ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

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