"AĞIR BEDEL ÖDEDİM"





"Ben, bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden, camianın size vefa borcu var söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve cesaret veriyor."





"BAŞKANLIĞA ADAYIM"

Bu inanç, başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir.

"RAKİPLERİMİZ MAKASI AÇIYOR"





"Değerli Beşiktaşlılar, doğrudur rakiplerimiz makas onların lehine açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır. Boşuna uğraşmasınlar, benden enkaz devraldık cümlesini kimse duymayacak. En kısa zamanda doğru adımları bir bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimizle aramızdaki makasın daha fazla açılmasına müsaade etmeyin."



"Beşiktaşlıların tahammül edecek hali de kalmamıştır. Gün, sırtımızı Beşiktaş'ı, Beşiktaş yapan değerlere yaslayıp camiamızı birleştirme günüdür. Gün, gerçekçi adımlar atıp Kara Kartal'ı ayağa kaldırma günüdür. Beşiktaş için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."



"RIZA HOCA İLE BULUŞACAĞIM"

"Az çok yönetim kurulumuz oluşmaya başladı. Bugünden isimleri telaffuz etmek istemiyorum. Ama çok iyi bir yönetim kurulu olacak. İş adamı da, profesyonel de olacak, eski futbolcumuz da olacak. Gayet kuvvetli bir yönetim kurulu olacağından şüphem yok"



"BÜYÜK TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"



"Tabii ki büyük transfer düşünüyoruz. Bu sene yapılan transferleri eleştirmek istemiyorum çünkü sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz. Birkaç tane taraftarı mutlu edecek transfer yapacağız. Tabii bu takıma da fayda sağlayacak, sırf taraftarı mutlu etmek için yapılan transfer olmayacak. Kulübün bütçesini zorlamadan, gerekli finansmanı sağlayacak bu transferleri gerçekleştirecek gücümüz ve hazırlığımız var"



"MEHMET ÖZDİLEK İLE ANLAŞTIK"



Allah kısmet ederse, kazandığımız günden itibaren sportif direktör olarak Mehmet Özdilek hocamızla yola devam edeceğiz. Yönetimde de eski futbolcu kardeşimiz olacak. Futbolu bu şekilde organize etmek istiyoruz."



"HOCA ARAMAYA GEREK YOK"



"Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Rıza Hoca bu takımı toparlar çok eminim. İnşallah biz de devre arasında eksiklerini tamamlayıp, ikinci devre yepyeni bir Beşiktaş kazandırmayı düşünüyoruz. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz. Önceliğimiz çok acele futbol takımını ayağa kaldırmak ve yukarılara taşımak, gelecek senenin planlarını yapmak. Gelecek sene şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak ve şampiyon olmak. En büyük projemiz bu."



"TJK DE BEŞİKTAŞ DA AKSAMAZ"



"TJK'de şubat ayında seçim var. Günde 20 saat çalışan bir insanım, hiçbir tarafın aksayacağını düşünmüyorum. Benim için bir sorun değil. Daha önce de başkanken yine burada aday oldum. Benim için sorun teşkil edecek bir konu değil. Gündemimiz de bu konu değil."



"BEŞİKTAŞ'A KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"



"Seçildikten sonra ilk önce bir ön yargıyla futbol federasyonuna gitmeyeceğiz. Ama evimizde yaşanan parmak hadisesinden sonra bir açıklama yaptı. Beşiktaş'a kimse parmak sallayamaz, hele kendi evinde hiç sallayamaz. Biz federasyon başkanımızla ve federasyondaki arkadaşımızla bu ilişkileri mümkün olduğu kadar iyi götürmeye çalışacağız. Ama Beşiktaş'ın en ufak bir hakkının yenilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte Beşiktaş'ı nasıl savunduğumu, nasıl savunacağımı herkes biliyor. Beşiktaş Kulübü dünyada en son parmak sallanacak kulüptür. Hiçbir zaman da bunu kabul etmez. Gereken mücadeleyi tatlı şekilde de en sert şekilde de yaparız. Beşiktaş camiasının içi rahat olsun. Beşiktaş camiasının maddi manevi zarar görmesine müsaade etmem, ettirmem de."



"ARAT VE KOCADAĞ İLE GÖRÜŞÜYORUM"



"Beşiktaş'a faydalı olacak her oluşumun içinde olurum. Bunu geçmişte de gördünüz. Konu Beşiktaş olunca hiç umurumda olmaz. Hasan Bey'le de görüşüyorum. Emre kardeşimle de görüşüyorum. Öyle böyle senelerdir Beşiktaş'a emek veren bir arkadaşımız. Zaten bizim camiamızın çok fazla bir yönetime alabileceğimiz insanları zor ikna edip yönetimde çalışmasına ikna ediyoruz. Para harcamanın haricinde zaman ve emek de harcıyor insanlar. Zaman zaman sosyal medya da görüyorum, matruşka lafı bu camiaya hiç yakışmıyor. Hizmet vermiş, zaman, emek, para vermiş. Benimle ilgili birkaç yakıştırma, bunun adamı, bundan çıkıyor... Bunu bana yapmasınlar, gerek yok. Beşiktaş'ta geçmişimi herkes biliyor. Bir teklif olursa, ben her şeye uyarım. Yeter ki Beşiktaş'a faydalı olacak bir oluşum olsun"



