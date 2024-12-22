Serdal Adalı: '30 Aralık'tan itibaren ayağa kalkacağız'

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yaklaşan seçim öncesi açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı'nnı açıklamaları şu şekilde;
"Saha içindeki tablonun ve saha dışındaki hadiselerin camiamızda yarattığı psikolojik tahribatın farkındayız. En büyük üzüntüyü, genç ve çocuk taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüleri gördüğümde hissediyorum.
Beşiktaş puan kaybedebilir, maç kaybedebilir ama umudunu, inancını kaybedemez. Beşiktaşlılar stadımızdan evlerine bazen mutsuz da dönebilir ama umutsuz dönemez.
Biz bu gidişatı değiştirmek için çalışmalarımıza başladık. Öncelikle futbol şubesi için gereken somut adımları atmaya başlıyoruz. Görüşmelerde büyük bir aşama kaydettiğimiz önemli bir futbol adamı yarın Beşiktaş için Türkiye'de olacak, onunla birlikte ortaya bir futbol aklı koyacağız.
'30 ARALIK SONRASI AYAĞA KALKACAĞIZ'
Genel Kurul üyelerimizin teveccühleriyle göreve gelir gelmez takımımız için gereken takviyeleri yapacak, önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaşımızın kasasından 1 kuruş harcatmayacağız. Hayal denilen projelerin nasıl gerçek olduğunu camiamıza önümüzdeki günlerde birer birer açıklayacağız.
30 Aralık sabahından başlayarak biz hep birlikte ayağa kalkacağız. Topluluk değil camia olacağız.
Genel kurul üyelerimizle, camiamızla, taraftarımızla,
Birlikte başaracağız!"
Serdal Adalı'nnı açıklamaları şu şekilde;
"Saha içindeki tablonun ve saha dışındaki hadiselerin camiamızda yarattığı psikolojik tahribatın farkındayız. En büyük üzüntüyü, genç ve çocuk taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüleri gördüğümde hissediyorum.
Beşiktaş puan kaybedebilir, maç kaybedebilir ama umudunu, inancını kaybedemez. Beşiktaşlılar stadımızdan evlerine bazen mutsuz da dönebilir ama umutsuz dönemez.
Biz bu gidişatı değiştirmek için çalışmalarımıza başladık. Öncelikle futbol şubesi için gereken somut adımları atmaya başlıyoruz. Görüşmelerde büyük bir aşama kaydettiğimiz önemli bir futbol adamı yarın Beşiktaş için Türkiye'de olacak, onunla birlikte ortaya bir futbol aklı koyacağız.
'30 ARALIK SONRASI AYAĞA KALKACAĞIZ'
Genel Kurul üyelerimizin teveccühleriyle göreve gelir gelmez takımımız için gereken takviyeleri yapacak, önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaşımızın kasasından 1 kuruş harcatmayacağız. Hayal denilen projelerin nasıl gerçek olduğunu camiamıza önümüzdeki günlerde birer birer açıklayacağız.
30 Aralık sabahından başlayarak biz hep birlikte ayağa kalkacağız. Topluluk değil camia olacağız.
Genel kurul üyelerimizle, camiamızla, taraftarımızla,
Birlikte başaracağız!"