- Yıldırım: "Bursa'da inanılmaz genç yetenekler olabiliyor"

Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla şampiyonluklar yaşayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak.Profesyonel futbol hayatına Bursaspor'un altyapısında 2005'te başlayan 30 yaşındaki Sercan Yıldırım, Süper Lig'de yıllarca top koşturduktan sonra katıldığı yarışma programıyla kariyerine ara verdi.Bu dönemde futbol okulu açma kararı alan Yıldırım, Nilüfer Belediyespor Kulübünün desteğiyle Nilüfer ilçesinde projesini hayata geçirdi.Kayıtlarına yeni başlanan ve 5-12 yaş grubu çocukların başvurabildiği okul, yoğun talep görüyor.Sercan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol okulu açma kararını uzun zaman geçirdiği yarışma programında verdiğini aktardı.Bu okulun, hikayenin başlangıcı olduğunu belirten Yıldırım, iyi bir antrenör ekibi kurduğunu dile getirdi.Yıldırım, "" ifadelerini kullandı.Ön kayıtların heyecan verici olduğunu aktaran Yıldırım, çok özenli bir şekilde çalışacağını dile getirerek, şunları söyledi: