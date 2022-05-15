Sercan Yıldırım'dan Bursaspor isyanı: 'Utanın'

Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, takımın küme düşmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan Bandırmaspor'a yenilerek küme düşen Bursaspor'un eski ve şampiyon apoletli futbolcusu Sercan Yıldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. A.A, 1060, yanlış transferler ve havaya giden paralar"





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