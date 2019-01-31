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Sercan Yıldırım, 214 gün sonra kulüp buldu!

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, Sercan Yıldırım ile yarım sezonluk kontrat imzaladı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Sercan Yıldırım, 214 gün sonra kulüp buldu!
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31 Ocak 2019 19:05
Bursaspor'un Temmuz 2018'de serbest bıraktığı Sercan Yıldırım, kendisine 214 gün sonra kulüp buldu.

Sercan Yıldırım, Ümit Özat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile sözleşme imzaladı. Sercan'ın kontratının sezon sonuna kadar süreceği açıklandı. İmza töreni sırasında Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren de bulundu.

Sercan Yıldırım, kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor formaları giydi. Bir dönem adı Avrupa kulüpleriyle dahi anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda da yer alıyordu.

Sercan Yıldırım, kariyerinde çıktığı 254 maçta 55 gol atıp 34 asist yaptı.

Öte yandan Giresunspor 3 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Sırp Miljan Skrbic ile Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'ı kadrolarına kattıklarını belirtti.

Başkan Eren, Skrbic ile 1,5 yıllık, Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'la da sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmelere imza attıklarını kaydetti.

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