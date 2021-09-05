Sercan Demir'den Slovenya'da altın madalya

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sercan Demir'den Slovenya'da altın madalya
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05 Eylül 2021 19:05
Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birincilik elde etti.


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