Sercan Demir, Bulgaristan'da finale yükseldi

Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da milli sporcu Sercan Demir finale kaldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna'da düzenlenen organizasyonda Sercan Demir, yarıştığı paralel barda 14.100 puanla adını finale yazdırdı.
Organizasyonda paralel bar finali cumartesi gerçekleştirilecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna'da düzenlenen organizasyonda Sercan Demir, yarıştığı paralel barda 14.100 puanla adını finale yazdırdı.
Organizasyonda paralel bar finali cumartesi gerçekleştirilecek.
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