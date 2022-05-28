Sercan Demir, Bulgaristan'da finale yükseldi

Milli sporcu Sercan Demir, Bulgaristan'daki Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sercan Demir, Bulgaristan'da finale yükseldi
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27 Mayıs 2022 23:59
Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da milli sporcu Sercan Demir finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna'da düzenlenen organizasyonda Sercan Demir, yarıştığı paralel barda 14.100 puanla adını finale yazdırdı.

Organizasyonda paralel bar finali cumartesi gerçekleştirilecek.

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