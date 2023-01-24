Serbest ve 23 yaş altı şampiyonalar Konya'da yapılacak!

Güreşte serbest ve 23 yaş altı kadınlar Türkiye şampiyonaları Konya'da yapılacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Reşit Karabacak 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak ve 27 Ocak Cuma günü sona erecek.



Sümer Koçak 23 Yaş Altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ise 28 Ocak Cuma günü başlayıp, 29 Ocak Pazar günü tamamlanacak.



Organizasyonlar Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ