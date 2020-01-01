Serbest oyuncu dönemi için 1 Aralık, sezon başlangıcı için Ocak ayı!

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA), serbest oyuncu döneminin son başlangıcı olarak 1 Aralık tarihini ve sezon başlangıcı için Ocak ayını düşündüğü bildirildi.



2020 NBA Finalleri, normal şartlar altında gelecek sezonun başlayacağı zamanlarda oynanıyor.



KOVID-19 salgını nedeniyle, lig takviminin olağan kriterleri geri çekilmişti. Normal şartla Final serisinin bitiminden sonraki bir hafta içinde düzenlenen NBA Draft'ı, 18 Kasım'da yapılacak.



NBPA yönetici direktörü Michele Roberts, The Athletic'den Shams Charania'ya, NBPA'in, 2020 serbest oyuncu dönemi başlangıcı için, aklında belli bir tarih olduğunu söyledi:



"Serbest oyuncu dönemi için, 1 Aralık'tan çok ötesine geçemeyiz."



"MAAŞ SINIRIYLA OYNANABİLİR"



Roberts, ligle 2020-21 sezonunun maaş sınırının tartışıldığı müzakerelerin nispeten basit olacağına inandığını da belirtti:



"Basketbolla ilgili bir gelir tahminimiz vardı ve takımların da buna uygun şekilde planladığını düşünüyorum. Maaş sınırını öngördüğümüz noktadan çok fazla saptırabileceğimizi düşünmüyorum. Bu nokta, insanların olası gelir tahmini hakkında düşündüklerini yansıtmayabilir, ancak ben bu oyunun ölmediğini ve toparlanacağını düşünüyorum.



Serbest bir pazara izin vermek adına, maaş sınırıyla ilgili bazı şeyler yapabiliriz ve böylece takımların ileride planladıkları sınır tahminlerini tamamen yok etmemiş oluruz."



Ligin verdiği beş aylık aradan önceki Ocak ayında, takımlara 2020-21 sezonunun maaş sınırının 116 milyon dolarlık orijinal tahmininden 115 milyon dolara düşüşünün öngörüldüğü bildirilmişti.



"OCAK SONU, ŞUBAT BAŞI GİBİ..."



Önümüzdeki sezonun gerçekte ne zaman başlayacağı konusunda Roberts, 2021'in başlarının mümkün olduğuna inandığını belirtti:



"Ocak sonu, Şubat başı gibi mantıklı. Bundan daha geç olursa, virüs yeniden ortaya çıkarsa ve korkunç bir kış dönemi geçirirsek, sorun değil. En erken, Ocak ayı olabilir ve bu gerçekleştirilebilir."



Ligin 2020-21 sezonunun başlangıcı için, Noel Günü'nde karar kılınmadan önce, Aralık ayı başlarını hedeflediği bildirilmişti. Ancak NBA başkanı Adam Silver o zamandan beri, 82 maçlık bir sezonun başlangıcı için "en iyi tahmininin" Ocak ayı olduğunu itiraf etmişti.



