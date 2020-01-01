Serbest oyuncu dönemi, Ekim ayında başlayabilir!

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA), oyuncuları serbest oyuncu döneminin Ekim ayı ortasında başlama olasılığına hazırladığı açıklandı.



Serbest oyuncu döneminin başlangıçta 18 Ekim'de başlaması planlanıyordu, ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, gelecek sezonun öngörülen lig gelirlerini çevreleyen belirsizlikler nedeniyle, 18 Ekim tarihinin ertelenmesi, NBA ve NBPA'e "2020-2021 maaş üst sınırının parametrelerini ve lüks vergisi eşiklerini formüle etme imkanı" sunabilir.



Ön ofislerin ayrıca 16 Ekim'deki Draft'tan önce maaş üst sınırının olmaması ve lüks vergisi tahminlerinin olmamasından ötürü endişelendikleri bildirildi.



Wojnarowski, birkaç takım arasında NBA Draft ve serbest oyuncu dönemlerini birleştirmeye karşı bir ilgi olduğunu, böylece birlikte ertelenebileceğini belirtti.



Bir sonraki NBA sezonunun 1 Aralık'ta geçici bir başlangıç tarihi bulunsa da, NBPA genel menajeri Michele Roberts daha önce bunun olacağına dair şüphelerini dile getirmişti.



Önümüzdeki sezon eğer bu tarihte başlamazsa, sezon muhtemel olarak Aralık 2020'de veya hatta Ocak veya Şubat 2021'de başlayabilir.



