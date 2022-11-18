Serbest güreşte şampiyon ASKİ

Ankara'da düzenlenen Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyonluğa ASKİ Spor Kulübü ulaştı.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlandı.
Finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 9-1 yenen ASKİ Spor Kulübü şampiyon oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ikinci sırada yer aldığı ligde İlbank üçüncülüğü, Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.
Ankara'da güreş heyecanı cuma günü başlayacak Grekoromen Süper Lig müsabakalarıyla sürecek.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlandı.
Finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 9-1 yenen ASKİ Spor Kulübü şampiyon oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ikinci sırada yer aldığı ligde İlbank üçüncülüğü, Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.
Ankara'da güreş heyecanı cuma günü başlayacak Grekoromen Süper Lig müsabakalarıyla sürecek.
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